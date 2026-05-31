Hentbolda Maç Tatil Edildi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out 10. haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Yenişehir Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.
Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor karşılaşmasının sonucuna ilişkin kararın Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilerleyen zamanda duyurulacağı öğrenildi.
