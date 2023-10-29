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Her şey üst üste geliyor! Beşiktaş'ın yıldızı hastanelik oldu - Son Dakika

Her şey üst üste geliyor! Beşiktaş'ın yıldızı hastanelik oldu

Son Güncelleme: 29.10.2023 14:34

Beşiktaş, takımın yıldızı Vincent Aboubakar'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 28 Ekim 2023 tarihinde antrenman sonrası karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırılan Aboubakar'ın tedavi süreci devam ediyor.

Süper Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

14 GOLE ETKİ ETTİ

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 18 maça çıkan Aboubakar, söz konusu mücadelelerde 11 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Her şey üst üste geliyor! Beşiktaş'ın yıldızı hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şey üst üste geliyor! Beşiktaş'ın yıldızı hastanelik oldu - Son Dakika
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