Her şey üst üste geliyor! Beşiktaş'ın yıldızı hastanelik oldu

Süper Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

14 GOLE ETKİ ETTİ

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 18 maça çıkan Aboubakar, söz konusu mücadelelerde 11 gol atarken 3 de asist kaydetti.