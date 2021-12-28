Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.12.2021 17:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın KeskinHatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18,...

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15

1. Periyot: 22-22

Devre: 56-56

3. Periyot: 70-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.

YORUMLAR
500

Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akgün, Kocaeli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı         
18:15
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:53 Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 18:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement