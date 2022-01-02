Üye Girişi
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87 - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

02.01.2022 18:10
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda EsenBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem, Helin, Madden 6ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe...

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem, Helin, Madden 6ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe 21'İNCİ PERİYOT: 15 - 24DEVRE:   37- 52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 - 75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Sade Prince olurken; ev sahibi ekipte, Egle Sventoraite'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87
YORUMLAR
500

Alper Özgök, basketbol, Kayseri, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87 - Son Dakika Spor


Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu         
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:47 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
17:04 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
17:02 Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
16:05 Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 18:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement