Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 18:28
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnalUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8,...

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnal

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8

Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 19, Tuğçe Canıtez 8, McBride 18, Iagupova 9, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz, Elif İstanbulluoğlu 7, Stokes 6

1. Periyot: 19-36

Devre: 36-54

3. Periyot: 48-80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 105-68 yendi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Keseratar, Kocaeli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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