Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnal
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8
Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 19, Tuğçe Canıtez 8, McBride 18, Iagupova 9, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz, Elif İstanbulluoğlu 7, Stokes 6
1. Periyot: 19-36
Devre: 36-54
3. Periyot: 48-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 105-68 yendi.
Kaynak: AA
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