Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol - Son Dakika
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Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol

Göstere göstere attı! Kerem Demirbay\'dan şahane gol

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.

15.02.2024 21:16  Güncelleme: 21:21
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.

KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane gol
Görüntü: Exxen
Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane gol
Görüntü: Exxen
Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane gol
Görüntü: Exxen
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kerem Demirbay, Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol - Son Dakika
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