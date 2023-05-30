Herkes Arda Güler'in Antalyaspor maçındaki asistini konuşuyor: Messi bile bunu yapamadı

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Arda Güler'in yaptığı asist gündeme oturdu.

JENERİKLİK ASİST

Orta sahada rakiplerini geçen Arda Güler, sol ayağının dışıyla Enner Valencia'ya muazzam bir pas verdi. Ekvadorlu golcü, 18 yaşındaki yıldızın bu ikramını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in asisti kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda "Messi bile böylesini yapmadı" yorumlarında bulundu.

Arda Güler'in asisti:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports