Herkes Arda Güler'in Antalyaspor maçındaki asistini konuşuyor: Messi bile bunu yapamadı - Son Dakika
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Herkes Arda Güler'in Antalyaspor maçındaki asistini konuşuyor: Messi bile bunu yapamadı

Herkes Arda Güler'in Antalyaspor maçındaki asistini konuşuyor: Messi bile bunu yapamadı

30.05.2023 20:17

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı mücadeleye Arda Güler'in asisti damga vurdu. orta sahadan sol ayağının dışıyla Enner Valencia'ya gol pasını veren Güler, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, 18 yaşındaki yıldızın asisti için "Messi bile böylesini yapmadı" yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Arda Güler'in yaptığı asist gündeme oturdu.

JENERİKLİK ASİST

Orta sahada rakiplerini geçen Arda Güler, sol ayağının dışıyla Enner Valencia'ya muazzam bir pas verdi. Ekvadorlu golcü, 18 yaşındaki yıldızın bu ikramını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in asisti kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda "Messi bile böylesini yapmadı" yorumlarında bulundu.

Arda Güler'in asisti:

Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Arda Güler'in Antalyaspor maçındaki asistini konuşuyor: Messi bile bunu yapamadı - Son Dakika


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