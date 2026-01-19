Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran\'dan maç sonuna damga vuran sözler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanyaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından tribünlere giderek taraftara teşekkür etti.

SARAN TRİBÜNLERE GİTTİ, TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran, deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti. Saran'ın, maç boyunca takıma destek veren taraftara doğrudan teşekkür ettiği belirtildi.

"SİZ OLMASANIZ KAZANAMAZDIK"

Sadettin Saran'ın tribünlere seslenerek, "Siz olmasanız bu maçı kazanamazdık. Hep beraber şampiyon olacağız" dediği aktarıldı. Başkanın sözleri, maç sonrası tribünlerde coşkuyu artıran anlardan biri oldu.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Saran'ın mesajında "birliktelik" vurgusu öne çıkarken, sezonun kalan bölümüne yönelik şampiyonluk hedefi de açık şekilde dile getirildi.