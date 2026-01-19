Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanyaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından tribünlere giderek taraftara teşekkür etti.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran, deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti. Saran'ın, maç boyunca takıma destek veren taraftara doğrudan teşekkür ettiği belirtildi.
Sadettin Saran'ın tribünlere seslenerek, "Siz olmasanız bu maçı kazanamazdık. Hep beraber şampiyon olacağız" dediği aktarıldı. Başkanın sözleri, maç sonrası tribünlerde coşkuyu artıran anlardan biri oldu.
Saran'ın mesajında "birliktelik" vurgusu öne çıkarken, sezonun kalan bölümüne yönelik şampiyonluk hedefi de açık şekilde dile getirildi.
Son Dakika › Spor › Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)