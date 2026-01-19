Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler - Son Dakika
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran\'dan maç sonuna damga vuran sözler
19.01.2026 09:21  Güncelleme: 09:27
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran\'dan maç sonuna damga vuran sözler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanyaspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası taraftarlara teşekkür etti. Saran, tribünlere giderek taraftarların yanına gitti ve onlara 'Siz olmasanız bu maçı kazanamazdık. Hep beraber şampiyon olacağız' dedi. Başkan Saran'ın bu sözleri, maç sonrası tribünlerde coşkuyu artıran anlardan biri oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanyaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından tribünlere giderek taraftara teşekkür etti.

SARAN TRİBÜNLERE GİTTİ, TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran, deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti. Saran'ın, maç boyunca takıma destek veren taraftara doğrudan teşekkür ettiği belirtildi.

"SİZ OLMASANIZ KAZANAMAZDIK"

Sadettin Saran'ın tribünlere seslenerek, "Siz olmasanız bu maçı kazanamazdık. Hep beraber şampiyon olacağız" dediği aktarıldı. Başkanın sözleri, maç sonrası tribünlerde coşkuyu artıran anlardan biri oldu.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Saran'ın mesajında "birliktelik" vurgusu öne çıkarken, sezonun kalan bölümüne yönelik şampiyonluk hedefi de açık şekilde dile getirildi.

Son Dakika Spor Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat dogan Murat dogan:
    saran içeri girmemek için seyircilerin destegini istiyor olabilirmi 2 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
