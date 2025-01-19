Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe\'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin iptal olan 2 golüdamga vurdu.

ÖNCE EN-NESYRI'NIN GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe, 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Golden önce orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve faul gerekçesiyle En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

SONRA DA İRFAN CAN'IN GOLÜ SAYILMADI

Fenerbahçe'nin 63. dakikada bir golü daha iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu kez İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'ı buldu. Ancak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek bu golü de geçerli saymadı.