Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu - Son Dakika
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Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile peş peşe bulduğu 2 gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

19.01.2025 20:39  Güncelleme: 21:11
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin iptal olan 2 golüdamga vurdu.

ÖNCE EN-NESYRI'NIN GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe, 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Golden önce orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve faul gerekçesiyle En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

SONRA DA İRFAN CAN'IN GOLÜ SAYILMADI

Fenerbahçe'nin 63. dakikada bir golü daha iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu kez İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'ı buldu. Ancak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek bu golü de geçerli saymadı.

Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe\'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Halil Umut Meler, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Beyiniz Geldi HD:
    ne olacaktı peki , alışmışlar buna bile itiraz ediyor UEFA dan tescilli şikeciler !!! 34 41 Yanıtla
  • ferhat:
    Alışmışlar böyle gollerinin onaylanmasına. Golde de top FBliden çıkıyor taçı FBli kullanıyor gol atıyor. Yabancı VAR buna kural gereği karışamadı tabi. Her şeyi yaptı FB'ye maçı aldırmak için Halil. Krampona basmaya kırmızı verdi 33 29 Yanıtla
  • ferhat:
    Dzeko kavala bastı kırmızı görmedi, Adana Demirsporlu ortada mücadeleye geç kaldığı için krampona bastı diye kırmızı verdi. FB'nin rakip 10 kişi kalana kadar oyunu yoktu. 33 24 Yanıtla
  • ferhat:
    ne kadar ktülükle çıkar sağlarsanız sağlayın, ALLAH uzun vadede hep adaleti sağlıyor. Şampiyon yine hak eden Galatasaray olacak inşallah ALLAH'ın izniyle 19 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    FB on tane gol atsanda GS şampiyon olacak 19 23 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    10 kişi kalmasa gol falan atamaz alışmışlar onun bunun evlatları 25 12 Yanıtla
  • Apple User:
    KARAR İKİSİNDE DE DOĞRU ALGI YAPMAYIN KIŞLAR SİZİ AĞLAMAYIN DEVAM EDİN MAYIS AYINDA ÇOK AĞLAYACAKSINIZ!! 20 16 Yanıtla
  • ferhat:
    İlk yarıda Oğuz rakibine bütün gücüyle omuz attı kendi yere düştü topu kaptırdı ve FB lehine faul verdi. Çünkü FB defansında Adana Demirsporlu topu alıp gittiğinde karşı karşıya kalacaktı. 18 16 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Morinho gene toplantı yaptımı ads lilerle .... 15 6 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    tertemiz golü yedi adanalı topcuya sarı yerine kırmızı verdi Fenerbahçe kanırta kanırta zaten yenecekti macera arıyor maç yöneticisi arkadaş 11 8 Yanıtla
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