Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, ilk yarının sonunda penaltı bekledi.

İLK YARI BİTERKEN PENALTI İTİRAZI

10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı itirazında bulundu. Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

İşte o pozisyon;