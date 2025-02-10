Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Geniş Video İzle

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Adana Demirspor kaptanı Semih Güler'e hakaret ettiği iddiası üzerine dolaşıma giren bir video binlerce kez paylaşıldı. Okan Buruk ise bu iddiaları yalanladı ve hakaret etmediğini belirtti. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

10.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın ardında spekülasyonlar da arttı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Adana Demirspor kaptanı Semih Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Maçın 30'uncu dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi-lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti. Öte yandan Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler'in takım arkadaşlarını soyunma odasına götürürken Okan Buruk'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Okan Buruk'un, Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi. Ancak bu iddia, sarı-kırmızılılar tarafından yalanlandı. Bu iddialar üzerine rakip takım taraftarları ise "Okan Buruk ceza almalı" yorumunda bulundu. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

OKAN BURUK REDDETMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerine yer verildi.

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Semih Güler, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Dracarys null:
    Yalancı zıp zıp kokan buruk. Herşey ortada penaltı gibi söyledikleri de yalan 122 48 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Okan buruk zaten okyanus ötesinde bağlı, asıl Ferhat eser’in annesi araştırılsın. 110 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süperligin son 5 sezonu incelensin 90 34 Yanıtla
  • Gamak gs:
    ali koc tan ogrenmistir...fb yapinca normal nedense bizle cok alakali ilgili fbliler..polis arabasini yakip stad basanlar 57 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Okan Burak Yapmaz Öyle Şey Abartmayın Yahu 11 61 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    19/20de başakşehir oduğu sezon kötüydük ama sonra hep şampiyonluk hakkı puan avantajı bizdeydi. Son 4 yıl üst üste Fenerbahçe şampiyon olacakken operasyon çektiler, bu 5.sezon yedirmeyeceğiz! 41 26 Yanıtla
  • İbrahim:
    Ferhat son 5 yıla gitme Beşiktaş'ın şampiyonluğunu alırlar :D o sezon FB ya da GS şampiyon ilan edilir :) 53 11 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    değerli yorumlarımı neden sildiniz? size vaktimi ayırıyorum. 6s koruyucusu musunuz siz? 19 29 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    her hafta ediyor ki zaten emek hırsızı 23 19 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Ankara cüceler yorum yapmamış hayret 21 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.