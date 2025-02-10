Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın ardında spekülasyonlar da arttı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Adana Demirspor kaptanı Semih Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Maçın 30'uncu dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi-lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti. Öte yandan Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler'in takım arkadaşlarını soyunma odasına götürürken Okan Buruk'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Okan Buruk'un, Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi. Ancak bu iddia, sarı-kırmızılılar tarafından yalanlandı. Bu iddialar üzerine rakip takım taraftarları ise "Okan Buruk ceza almalı" yorumunda bulundu. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

OKAN BURUK REDDETMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerine yer verildi.