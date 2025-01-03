Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmaya son dakikalarında VAR müdahalesiyle iptal edilen gol, maçın bile önüne geçti.
Müsabakada uzatma dakikalarını 1-1 eşitlikle gidilirken Çaykur Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Çaykur Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadelerini kullandığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
İşte o paylaşım;
Öte yandan Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut da, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala ise pozisyonla ilgili, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası bomba tepki geldi - Son Dakika
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