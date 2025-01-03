Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası bomba tepki geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası bomba tepki geldi

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un 90+4. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın bile önüne geçen pozisyonda gollerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

03.01.2025 23:07  Güncelleme: 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmaya son dakikalarında VAR müdahalesiyle iptal edilen gol, maçın bile önüne geçti.

RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Müsabakada uzatma dakikalarını 1-1 eşitlikle gidilirken Çaykur Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR'DAN MAÇ SONRASI TEPKİ GELDİ

Çaykur Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadelerini kullandığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası olay tepki

"ANLAM VEREMİYORUZ AMA TEKNOLOJİYE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"

Öte yandan Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut da, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala ise pozisyonla ilgili, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor\'dan maç sonrası bomba tepki geldi

Trendyol Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Rizespor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası bomba tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Okay Örüm:
    buzzzzz gibi gol bence 58 1 Yanıtla
  • Osman:
    yapı var abi beşiktaş kollanıyor resmen küme düşmeleri gerek yazık rize nin 3 puanını yediler ?? 33 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    buz gibi golü yedi hakem. Sanki BJK aldığı 1 puanla şampiyon olacak... 33 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    gavatsaray a girsin 2 17 Yanıtla
  • Sener Demir:
    çelik sana girsin koçum 10 1 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    jk küçüktür ama mide bulandırır 8 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat bu konuya bi el at :))) 7 1 Yanıtla
  • ibrahim yeter:
    İdda baronları devrede beyler. konu ne Rize ne BJK konu 2.5 üst veya iki takımdan bir tanesi kazanmasın dı ve gereğini yaptı çok kıymetli şerefli namurslu hakemler 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    sener demir sana 2 girsin.. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:48 FBI, ABD’deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
22:25 İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:36 Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video Gözaltına alındı Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
09:22 Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
09:14 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 00:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası bomba tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.