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Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika
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Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeni tarihi belli oldu. Suudi Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonucunda ertelenen mücadelenin Ocak ayında oynanacağı öne sürülüyor.

04.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:36
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Süper Kupa Finali'nin ne zaman oynanacağı hala merak konusu.

13 OCAK TARİHİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın bu ay içerisinde oynanması için çalışmalara başladı. Net olmamakla birlikte TFF yetkililerinin 13 Oca tarihi üzerinde durduğu öğrenildi.

MAÇLAR 1 HAFTA KAYDIRILACAK

19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan Süper Lig takvimi bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içinde oynanacak.

Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa\'nın oynanacağı tarih
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: bu kupanın oynanması gereken iki yer var ama karar veremedim ya samsun yada ankara Yanıtla 21 10

Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika
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