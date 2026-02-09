Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir - Son Dakika
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
09.02.2026 08:15  Güncelleme: 08:20
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
Manchester United geçtiğimiz günlerde sahasında Tottenham'ı mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Manchester United yarın gece West Ham'ı da yenerse takımı üst üste 5 maç kazanana kadar saçlarını kesmeyeceğini söyleyen taraftar 1.5 yıl sonra saçlarını kesecek.

Manchester United'ın Tottenham galibiyeti sadece puan tablosunu değil, bir taraftarın 1,5 yıllık iddiasını da yeniden gündeme taşıdı.

Premier Lig'de Tottenham'ı mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alan Manchester United, form grafiğini yukarı çekti. Kırmızı Şeytanlar'ın bu çıkışı tribünlerde de ilginç bir hikâyeyi yeniden hatırlattı.

490 GÜNLÜK İDDİA GÜNDEM OLDU

Manchester United taraftarlarından biri, takımının üst üste beş lig maçı kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceğine dair verdiği sözle sosyal medyada konuşulmuştu.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA VİRAL

Tottenham galibiyetiyle United'ın üst üste dördüncü zaferini alması, söz konusu taraftarı yeniden gündeme taşıdı. Saçları omuzlarına kadar uzayan taraftarın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİR GALİBİYET DAHA BEKLENİYOR

Manchester United bir sonraki lig maçını da kazanması halinde üst üste beş maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Bu durumda taraftar, 1,5 yıl sonra saçlarını kestirerek verdiği sözü yerine getirecek.

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir - Son Dakika

SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
