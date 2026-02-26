Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

26.02.2026 09:21
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyen yıldızı Victor Osimhen, attığı gol sonrası kutlama yapmamasıyla dikkat çekti. Osimhen, maç sonrası yaptığı açıklamada gol sonrası sevinmemesinin nedenini, eski teknik direktörü Spalletti'ye duyduğu saygı ve takımın 10 kişi kalan rakibe karşı iyi oynamaması olarak gösterdi. Bu durum hem saygı göstergesi hem de özeleştiri olarak kabul edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u elemesinde başrolü oynayan Victor Osimhen, attığı gole rağmen sevinmemesiyle gündem oldu.

GOL ATTI, DONUK KALDI

İlk maçta skor katkısı yapmasa da presleriyle fark yaratan Nijeryalı yıldız, rövanşta attığı golle takımına rahat nefes aldırdı. Ancak uzatma dakikalarında fileleri havalandırdıktan sonra kutlama yapmaması ve donuk ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SONRASI AÇIKLADI

Osimhen, karşılaşma sonrası sessizliğini bozdu. Yıldız oyuncu, "Golden sonra sevinmedim. Gerek yoktu. Birincisi, kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı iyi oynamadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette mutluyum." ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri ve tavrı, hem saygı mesajı hem de özeleştiri olarak yorumlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alperen Umut Alperen Umut:
    ADAM ADAM 20 4 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    milyonlarca galatasaray taraftarı da sevinemedi sadece osi değil. 18 2 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    bizde yedik sezon sonu Juventusa gideceğim demiyorda 10 7 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    juventus yolcusu kalmasın 7 2 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Canınız istiyor demi gitmesini.Muhaahaha 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
