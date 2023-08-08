Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Bafetimbi Gomis'in yeni adresi herkese büyük sürpriz oldu. Fransız santrfor, Japonya ekibi Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.
Gomis transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçirir, sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." ifadelerini kullandı.
Gomis, Galatasaray kariyerinde toplam 86 maça çıktı. Fransız santrfor bu karşılaşmalarda 51 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu - Son Dakika