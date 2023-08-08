Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu - Son Dakika
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Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu

08.08.2023 12:30

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Bafetimbi Gomis'in yeni adresi Japonya'nın Kawasaki Frontale takımı oldu. Gomis, transferin ardından yaptığı açıklamada birlikte harika zaman geçirmeyi, birçok gol atmayı ve birçok şampiyonluk kazanmayı umduğunu belirtti.

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Bafetimbi Gomis'in yeni adresi herkese büyük sürpriz oldu. Fransız santrfor, Japonya ekibi Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.

"UMARIM SİZİN İÇİN BİRÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANABİLİRİM"

Gomis transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçirir, sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Gomis, Galatasaray kariyerinde toplam 86 maça çıktı. Fransız santrfor bu karşılaşmalarda 51 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu
YORUMLAR (1)
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkesi ters köşe yapan Bafetimbi Gomis'in yeni rotası Japonya oldu - Son Dakika
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