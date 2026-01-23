Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Divan Kurulu toplantısında yaptığı ani ayrılık, camiada soru işaretlerine neden oldu.
Galatasaray'da ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 13.30'da başlayan toplantıda konuşmasını yapan Başkan Dursun Özbek, konuşmasının hemen ardından salondan ayrıldı.
Salondan ayrılırken kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Bir toplantı için aranızdan ayrılmak zorundayım, önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Özbek'in salondan çıkması dikkat çekti.
Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nu erken terk etmesi, sarı-kırmızılı camiada "Transfer için mi gitti?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.
Son Dakika › Spor › Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)