Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Haberin Videosunu İzleyin
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
23.01.2026 16:23  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Haber Videosu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen Dursun Özbek'in apar topar toplantıyı terk etmesi taraftarları heyecanlandırdı. Bu durum, 'Transfer için mi gitti?' sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Divan Kurulu toplantısında yaptığı ani ayrılık, camiada soru işaretlerine neden oldu.

DIVAN KURULU TOPLANTISINDA SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'da ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 13.30'da başlayan toplantıda konuşmasını yapan Başkan Dursun Özbek, konuşmasının hemen ardından salondan ayrıldı.

"ÖNEMLİ BİR TOPLANTI" VURGUSU

Salondan ayrılırken kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Bir toplantı için aranızdan ayrılmak zorundayım, önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Özbek'in salondan çıkması dikkat çekti.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nu erken terk etmesi, sarı-kırmızılı camiada "Transfer için mi gitti?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    belki de himmetsaraya haklı olarak soruşturma açılacağını öğrenip bir yerlerini okşatmaya gitmiştir bilemeyiz. 22 29 Yanıtla
    Yasin Yaman Yasin Yaman:
    sen ne kadar komiksin ya, Cem Yılmaz halt etmiş senin yanında 15 6
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    AGZA BAKLAVA ALMASINDA AMEDT 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    OTTANBAHCEYE ACILDIGI GIBI DE AMED 6 1 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    sonuçta iş adamı toplantısı olamazmı 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Çok basit, çişi gelmiştir. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:28:57. #7.11#
SON DAKİKA: Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.