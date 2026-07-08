Hidayet Türkoğlu'na Fahri Doktora

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Üniversitenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ana salonunda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Emre Tezmen, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF yöneticileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende Hidayet Türkoğlu'na Türk gençliğine ve spora katkılarından dolayı fahri doktora ünvanı takdim edildi. Türkoğlu'na cübbesini rektör Emre Alkin giydirirken, diplomasını Emre Tezmen ile mütevelli heyeti başkan vekili Nihat Kırmızı verdi.

Başkan Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından bana layık görülen fahri doktora ünvanı, benim bu zamana kadar aldığım en anlamlı ödüllerden biridir. Bu tür ortamlar beni çok heyecanlandırır ama sporculuk hayatımda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu tip ödüllerin başka bir anlamı da değerli ailemin burada benimle birlikte olması. Çocuklarımın İstanbul Topkapı Üniversitesinin beni onurlandırmasına şahit olması çok değerli. Eski bir sporcu olarak hayatım boyunca kendine güvenen, her işi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan oldum. Kendimi, ailemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu üstümde hissettim. Yüzlerce kez milli formayı giymenin, uluslararası organizasyon olan NBA'de ülkemi 15 sene temsil etmenin gururunu ve sorumluluğunu taşıdım. Bana en büyük desteği veren eşim, ailem, sevdiklerim ve arkadaşlarım ile sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen milyonlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimine de teşekkür eden Türkoğlu, "Üzerimdeki cübbenin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Belki de sporculuktan daha fazla sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim. Bir spor adamı olarak Türk gençliğine ve basketboluna her koşulda hizmet etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Fahri doktora ünvanının verilmesinin ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.