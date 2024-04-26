Hikmet Karaman: Gole kadar alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk - Son Dakika
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Hikmet Karaman: Gole kadar alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk

Hikmet Karaman: Gole kadar alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımının gole kadar oyun ve pozisyon anlamında alkışlanacak bir mücadele sergilediğini belirtti. Karaman, maçın son bölümlerinde Galatasaray'ın üstünlüğü ele aldığını ve taraftarlara teşekkür ettiğini söyledi.

26.04.2024 23:06
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Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolda bazen moral fiziksel kondisyonun önüne geçer. Gole kadar oyun anlamında, pozisyon anlamında alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakikada çok önemli pozisyonlar oluşturduk. Kaleci Muslera'yı tebrik etmek gerek. İkinci yarı 1-0 ve 2-0 oldu. Futbolcularım iyi mücadele etti. Gole kadar oyun anlamında, pozisyon anlamında alkışı hak eden bir performans ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Maç öncesi çok güzel bir atmosfer vardı. Galatasaray'a bundan sonra başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk 45 dakikada planlarımızın hepsi tuttu"

Adana Demirspor'un zorluklar yaşadığını aktaran Karaman, "Bu takım 12 haftalık bir takım. Adana Demirspor takımı 12 haftadır birbirini tanımaya çalışan oyuncu gruplarıyla maça çıkıyor. Geçtiğimiz sezonların takımı ortada yok. İlk 45 dakikada planlarımızın hepsi tuttu. Yediğimiz gollerden sonra moraller bozuldu. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynuyorsun ve ilk devre yakaladığın net pozisyonlar var. Futbolda bazen moral fiziksel kondisyonun önüne geçer. 2-0'dan sonra gördünüz ne kadar rahatladı. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba çok önemli oyuncular ama yoklardı. Biz elimizdeki oyuncularla planlamayı en iyi şekilde yaptık. Müthiş bir maç izlendi. Futbol bir oyun, alkışlayacaksın. Bu oyunculara da sahip çıkacaksın. Zaman zaman kulüpler ekonomik ve sevk, idare anlamında zorluklar yaşayabilir. Biz de bunu şu anda kontrol ediyoruz. Semih Güler'in sakatlanması da bizi etkiledi. Alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hikmet Karaman: Gole kadar alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk - Son Dakika

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