Hikmet Karaman: Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir - Son Dakika
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Spor

Hikmet Karaman: Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir

Hikmet Karaman: Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir

Y. Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trendyol Süper Lig maçı sonrası yaptığı açıklamada, pozitif eleştirilere her zaman açık olunması gerektiğini belirtti. Karaman, camianın teknik direktörden skor beklediğini ve futbol ekonomisinin zayıfladığını ifade etti.

26.05.2024 22:05
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir. Camia, teknik direktörden skor bekliyor. Taraftar bu coşkuya alışmış ancak futbol ekonomisi de inanılmaz derecede zayıfladı" dedi.

Trendyol Süper Lig'İn 38. haftasında Y.Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 6-2 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Az süre alan oyuncularımızla bitirmeye çalıştık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması, 7-8 haftadır Emre Akbaba, Yusuf Sarı ve Semih Güler'in eksikliğini çok hissettik. Bunlar bizim için büyük bir dezavantajdı. Bazı oyuncular milli takımlarını düşünüp, kendilerini riske atmak istemedi. Tüm bunlara rağmen sezonun geneline baktığımızda, ilk haftaki kadroyla bugünkü kadro arasında 14 farklı oyuncu var. Adana Demirspor büyük bir değişim içerisine girdi. Bu yılın en önemli hedeflerinden biri, tehlike bölgesine girmeden ilk 10 içerisinde yer almaktı. Bu Adana Demirspor camiası için bir başarı değil. Camia geçmiş dönemde taraftarı şaha kaldıran, Avrupa'da ismini duyuran bir takımdı. Buna rağmen cefakar, emekçi taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Açıklama kulüpten yapılmalı'

Takımdaki geleceği hakkındaki soruyu yanıtsız bırakan Karaman, "Yönetim ve sportif direktörümüzle görüşmeler yaptık. Konuyla alakalı açıklamanın, kulüp tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eskiden beri bu camiayı tanıyorum. Bazen insanlar zor zamanlarında dost ve destek arar. Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir. Camia, teknik direktörden skor bekliyor. Taraftar bu coşkuya alışmış ancak futbol ekonomisi de inanılmaz derecede zayıfladı. Bu gözlemleri iyi yapıp, Adana Demirspor'u gelecek sezona hazırlamak gerekiyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hikmet Karaman: Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir - Son Dakika

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