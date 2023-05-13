2022 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılar ve başarılı performansıyla damga vuran Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda.
343 Digital'in haberine göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis pazarlıkları sürerken, futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaşa oynaması için anlaşmaya varıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi sezon bitmeden açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 47 maçta forma giyen Livakovic, kalesinde 47 gol görürken, 13 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.
Son Dakika › Spor › Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika