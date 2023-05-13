Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi

Murat Ercan:

Livakoviç üstün yetenekli olduğunu uluslararası maçlarda ispatlamış bir kaleci. FB yönetiminin böyle kaliteli adamlarla ne işi ola ki? Onlar nerede ruhsuz ve sınırlı yeteneği olanlar varsa onları arar bulurlar ve sezon ortasına gelmeden dahi defoları ortaya çıkanları tercih ederler de hani!.. Keşke cinconu un Erdem Timur un dan biraz feyiz alsalar diyesim geliyor.