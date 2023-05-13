Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi

13.05.2023 10:15

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan kaleci Dominik Livakovic'e Fenerbahçe talip oldu. Başarılı kalecinin menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturduğu ve yıllık 1 milyon euro maaşa anlaşmanın gerçekleşmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Dünya Kupası sonrası Livakovic'in adı Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devleriyle anılıyordu.

2022 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılar ve başarılı performansıyla damga vuran Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda.

1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

343 Digital'in haberine göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis pazarlıkları sürerken, futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaşa oynaması için anlaşmaya varıldı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi sezon bitmeden açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 47 maçta forma giyen Livakovic, kalesinde 47 gol görürken, 13 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.

Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi
Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi
Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi
YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Livakoviç üstün yetenekli olduğunu uluslararası maçlarda ispatlamış bir kaleci. FB yönetiminin böyle kaliteli adamlarla ne işi ola ki? Onlar nerede ruhsuz ve sınırlı yeteneği olanlar varsa onları arar bulurlar ve sezon ortasına gelmeden dahi defoları ortaya çıkanları tercih ederler de hani!.. Keşke cinconu un Erdem Timur un dan biraz feyiz alsalar diyesim geliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Adana Demirspor yeni sezon için Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u koparmanın peşinde! Adana Demirspor yeni sezon için Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u koparmanın peşinde!

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti! Geçen hafta kalça estetiği yaptırmıştı
12:17 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesinden sonra Bakan Soylu sert konuştu: Yazıklar olsun, 11 yıldır kılına zarar geldi mi?
12:15 Adana Demirspor yeni sezon için Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u koparmanın peşinde!
12:10 Liderlerin oy vereceği okullar belli oldu, Erdoğan İstanbul'dayken Kılıçdaroğlu ve Oğan Ankara'da sandık başında olacak
12:06 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesine Bakan Soylu'dan sert tepki
12:05 Kalça estetiği yaptırdığı söylenen Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti
11:51 Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler
11:49 Adana Demirspor'dan Serdar Dursun bombası! Yeni sezonda bambaşka bir hedefleri var
11:35 Zeynep Bastık konserinde dansçılarıyla esti gürledi! Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kurulurken, şarkıcı Zeynep Bastık şov yaptı
11:17 Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 12:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih ve Barcelona'dan sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement