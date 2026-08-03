Çorum’da 400 sporcunun katıldığı Hitit Cup’ta şampiyon Samsun ekibi oldu - Son Dakika
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Çorum’da 400 sporcunun katıldığı Hitit Cup’ta şampiyon Samsun ekibi oldu

Çorum’da 400 sporcunun katıldığı Hitit Cup’ta şampiyon Samsun ekibi oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde 26 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde rakiplerini geride bırakan Samsun Kadıköy Spor şampiyon oldu. Tokat Museko Spor ikinci, Sinopspor üçüncü, Osmancık Kandiber Spor ise dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Samsun ekibi oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ilçe protokolü tarafından törenle takdim edildi.

Alaca ilçesinde 26 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Farklı illerden takımların kupa için kıyasıya mücadele ettiği Hitit Cup Futbol Turnuvası, müsabakalara ev sahipliği yaptı. final karşılaşmasında rakiplerini geride bırakmayı başaran Samsun Kadıköy Spor şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, Tokat Museko Spor ikinciliği, Sinopspor üçüncülüğü, Osmancık Kandiber Spor ise dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, kupa töreninde protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sporcuların şampiyonluk sevinci, tribünleri dolduran taraftarların alkışlarıyla desteklendi. Final programına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Çorum Şube Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz, Alaca İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökan Aktaş ile çok sayıda sporsever katıldı.

Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Turnuvamızın şampiyonu olan Samsun Kadıköy Spor'u gönülden tebrik ediyor, ikincilik elde eden Tokat Museko Spor, üçüncü olan Sinopspor ve dördüncülüğü kazanan Osmancık Kandiber Spor'u göstermiş oldukları mücadele ve başarılarından dolayı kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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