Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların tribünde attığı slogan dikkat çekti.
Adana deplasmanında 4 golle zafere uzanan Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı attı. O anlara ait video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atmıştı.
Son Dakika › Spor › Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi - Son Dakika