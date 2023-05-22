Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi

22.05.2023 08:44

Dün oynanan maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar da Kadıköy'de aynı sloganı atmıştı.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların tribünde attığı slogan dikkat çekti.

"MECLİS'TE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ"

Adana deplasmanında 4 golle zafere uzanan Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı attı. O anlara ait video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI DA AYNI SLOGANI ATMIŞTI

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atmıştı.

YORUMLAR (19)
  • serdar sarı: ALGI OPERASYONU YAPILIYOR TARAFTARLARINA SÖZ GEÇİREMEYEN TAKIMLARI DİREK LİGDEN 10 YIL SÜRE İLE MEN ETMELERİ GEREKİYOR AYRICA BU SİYASİ SLOGANLARIN YERİ STADLAR DEĞİL BURDA BU HAREKETİ YAPANLARIDA TAKIMLARI BU DURUMA DÜŞÜRENLERİDE AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRMAK GEREKİYOR... Cevap Yaz 19 17 Yayından Kaldır
  • Sefa Özavci: BUNLARI YAPTIRANLARI PROVAKATÖRLERİ YAKALAYIP PKK PYD LE BERABER İÇERİ TIKMALI Cevap Yaz 14 30 Yayından Kaldır
  • Züliş Züliş: Hizbullah diye aktif bir örgüt bile siz neyin kafasını yaşıyorsunuz siz pkk ya kör sağırmı oldunuz satınmı alındınız fıtbol bir spordur işinizi yapın orası siyaset meydanı deyil artık hiçbir takımıda tutmuyoruz kınıyoruz külüpler nasıl bu olaylara müsade ediyor Cevap Yaz 18 19 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi - Son Dakika
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