Hizbullah aleyhine Fenerbahçe taraftarlarından sonra Beşiktaş taraftarları da slogan atarak tepki gösterdi

Züliş Züliş:

Hizbullah diye aktif bir örgüt bile siz neyin kafasını yaşıyorsunuz siz pkk ya kör sağırmı oldunuz satınmı alındınız fıtbol bir spordur işinizi yapın orası siyaset meydanı deyil artık hiçbir takımıda tutmuyoruz kınıyoruz külüpler nasıl bu olaylara müsade ediyor