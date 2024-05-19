Spor

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası Emecikspor ve Hızırşahspor Takımı arasında oynanan şampiyonluk maçıyla sona ererken, turnuvanın şampiyonu Hızırşahspor oldu.

Emecikspor, sahaya Reşadiye yolundan marşlar eşliğinde köylülerden oluşan 200 kişilik bir vatandaş topluluğuyla geldi. Görkemli giriş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yansıttı. Karşılaşma boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, Hızırşahspor üstün bir performans göstererek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Alınan bu galibiyetle Hızırşahspor 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu. Maç sonunda, Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. - MUĞLA