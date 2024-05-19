Hızırşahspor, 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu - Son Dakika
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Hızırşahspor, 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu

Hızırşahspor, 9. Geleneksel Atatürk Kupası\'nın şampiyonu oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nda Emecikspor ve Hızırşahspor takımları arasında oynanan şampiyonluk maçını Hızırşahspor 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonunda Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

19.05.2024 19:58
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Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası Emecikspor ve Hızırşahspor Takımı arasında oynanan şampiyonluk maçıyla sona ererken, turnuvanın şampiyonu Hızırşahspor oldu.

Emecikspor, sahaya Reşadiye yolundan marşlar eşliğinde köylülerden oluşan 200 kişilik bir vatandaş topluluğuyla geldi. Görkemli giriş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yansıttı. Karşılaşma boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, Hızırşahspor üstün bir performans göstererek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Alınan bu galibiyetle Hızırşahspor 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu. Maç sonunda, Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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