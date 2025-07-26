Hokey Avrupa Şampiyonası Kırklareli\'nde

Açık Alan Hokey Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 Kırklareli'nde gerçekleştirilecek.

Hokey Kırklareli İl Temsilcisi Mehmet Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg olmak üzere 8 ülkenin katılacağını ifade eden Sezer, güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şampiyonada Türkiye Erkekler Milli Takımının da mücadele edeceğini vurgulayan Sezer, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.