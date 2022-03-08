Hokeyin kızları buzda - Son Dakika

'Dünya Kızlar Buz Hokeyi Günü'nde Erzurum'da minik kız hokeyciler buz pistine çıktı. Eğlenceli geçen etkinlikte minik hokeyciler hünerlerini sergiledi.

'Dünya Kızlar Buz Hokeyi Günü' Erzurum'da coşkuyla kutlandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte minik kız hokeyciler Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda buz hokeyi maçı yaptı. Kıran kırana geçen maçta minik hokeyciler hünerlerini sergiledi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Arslan ile milli hakemlerimizde etkinlikte minik sporcuları yalnız bırakmadı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Arslan, Dünya Kızlar buz Hokeyi Günü nedeniyle Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda etkinlik düzenlediklerinin altını çizerek ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kış ve buz sporlarının öncü şehirlerinden biri olan Erzurum'da Dünya Kız Hokeyciler gününü kutladıklarını ifade eden Arslan, "Federasyonumuz ve ilimiz adına böylesi güzel bir etkinliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da, dünya kızlar buz hokeyi gününde 9 farklı şehirde etkinlik yaptıklarını vurgulayarak, "Pazar günü, Dünya Kızlar Buz Hokeyi Gününü dokuz farklı şehirde rekor katılımla kutladık. Kız çocuklarımızın buzda attıkları her adım bizim için çok değerli. Bu güzel günü emekleriyle daha da güzelleştiren antrenör, yönetici, sporcu ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu arada Erzurum'daki etkinliğe 27'si eski, 13'ü yeni sporcu olmak üzere 40 kişi buz pistinde dostluk maçlarına çıktı. ASP Kız Çocuklarından oluşan ekipte etkinlikte yer aldı. - ERZURUM