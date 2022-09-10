Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un golüyle berabere kaldı - Son Dakika
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Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un golüyle berabere kaldı

10.09.2022 23:34
Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un golüyle berabere kaldı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un golüyle NEC Nijmegen deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un golüyle NEC Nijmegen deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen ve Hollanda takımına transfer olmadan önce 2012-2022 yıllarında Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 71. dakikasında takımının tek golünü kaydetti. NEC Nijmegen'de Pedro Marques, maçın uzatma dakikalarında attığı gol ile takımına bir puanı getirdi.

Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 6. haftası geride kalan Eredivisie'de 1 puanla son sırada yer alıyor.

Maçta, Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kalırken Doğan Erdoğan ise 80. dakikada oyuna girdi ve 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Tunahan Taşçı ise maçı yedek başladı ve karşılaşmada süre almadı.

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Kaynak: AA

Oğuzhan Özyakup, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un golüyle berabere kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un golüyle berabere kaldı - Son Dakika
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