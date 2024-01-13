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Hollanda, 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Hollanda, 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon oldu

2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda, ev sahibi olduğu final maçında İspanya'yı 8-7 yenerek şampiyon oldu. Yunanistan ise üçüncülük maçında İtalya'yı 7-6 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Türkiye ise klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek turnuvayı 13. sırada tamamladı.

Hollanda, 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası\'nda İspanya\'yı yenerek şampiyon oldu
13.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:44
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2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda, finalde İspanya'yı 8-7 yenerek şampiyon oldu.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Yunanistan ise İtalya'yı 7-6 yenerek şampiyonayı üçüncü bitirdi.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek organizasyonu 13. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hollanda, 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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