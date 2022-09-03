Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor - Son Dakika
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Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor

03.09.2022 00:05

Hollanda Ligi'nin 5. haftasında Fortuna Sittard, kendi sahasında Utrecht'e 4-3 yenildi. Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz penaltıdan fileleri havalandırırken, bu sezonki gol sayısını 4'e yükselterek sezona fırtına gibi başladı. Fakat tecrübeli golcünün golleri takımına yetmiyor. Fortuna Sittard oynadığı 5 maçta da yenilerek ligin dibini gördü.

Fortuna Sittard ile Utrech, Hollanda Ligi'nin 5. haftasında Fortuna Sittard Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 4-3 kazandı.

BURAK YILMAZ YİNE ATTI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Bas Dost, 71 ve 77 ve 84. dakikalarda ise Douvikas kaydetti. Fortuna Sittard'ın gollerini ise 67. dakikada Guth, 82. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 90+7. dakikada Noslin attı.

FORTUNA SITTARD LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Burak Yılmaz bu sezon Fortuna Sittard ile çıktığı 5 maç lig maçında 4 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak deneyimli golcünün attığı goller takımına yetmedi. Fortuna Sittard ilk 5 haftada hiç puan alamayarak ligin sonuna demir attı.

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Son Dakika Spor Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor - Son Dakika


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