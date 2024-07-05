Hollanda-Türkiye maçına doğru

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı adil bulmadığını ve bu cezanın Türk gururunu dizginleyemeyeceğini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, Merih Demiral'a Türkiye- Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle 2 maç ceza verilmesi hakkında, "Bu cezanın adil olmadığını düşünüyoruz. Çünkü siyasi bir hareket değildi. Öyle yorumlandı. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu ceza Türk gururunu dizginlemez. Biz daha da arzulu daha da büyük onurla ve gururla sahaya çıkacağız ve ülkeyi gururlandırmak istiyoruz. Eminim herkes son derece motive olacaktır. Bu taraftar için de geçerli." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz ay içerisinde oynadığımız hazırlık maçlarında çok eleştirildik. Her zaman aklınızdaki 11'i sahaya sürebileceğiniz durumda olmayabiliyorsunuz. O yüzden değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Sahaya girdiği takdirde her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Hepsi ile gurur duyuyorum. Herkes bugüne kadar çok iyi maçlar çıkarttı. Hoca olarak ben bundan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella, "Finalin oynanacağı stadyumdayız. Kendinizi finale yakın hissediyor musunuz?" sorusunu, "Biz her defasında önümüzde ne varsa ona göre hareket etme durumundayız, spesifik bir hedef koymaktan ziyade. Maçları takip ediyoruz. Güvenle sahaya çıkacağız. Alçak gönüllü olmayı da unutmamız ve duygularımızı yönetmemiz gerek. Turnuvadaki en genç takımız. Çok az sayıda oyuncu bu seviyede daha önce top oynadı. Bizim bu maça odaklanmamız gerek, kazanmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Montella, turnuva başında kendi hakkında çok fazla eleştiri yapıldığının hatırlatılması üzerine, "İtalya'dan bunu çok iyi biliyoruz, hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektedir. O yüzden eleştiriyi kabul etmek durumundayız. Bazen eleştiri haklı olabilir ve düşünmeye sevk edebilir. Bazen çok adil olmayabilir. Bazen yüzünüzü güldürebilir. Eğer eleştiri kaldıramıyorsanız teknik direktörlük yapamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, "İngiliz oyuncu Bellingham'a yaptığı hareket nedeniyle para cezası verildi. Merih ise 2 maç ceza aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hayır ben diğer takımlara bakmıyorum. Kendi takımıma bakıyorum." yanıtını verdi.

Montella, Türk taraftarların turnuva başından bu yana olan büyük desteğinin kendilerini çok iyi motive ettiğini belirterek, "Taraftarımız harika. Bütün maçlarda harikaydı. Son derece coşkuluydular. O coşkularını, sevgilerini stattan, otele her noktada gösterdiler. Her zaman çok doğru davranış sergilediler. Yarın da kendilerinden bunu bekliyorum. Hollanda'nın taraftarı da güçlü bir taraftar ama ben çok takip edemedim. Kasım ayında burada Almanya ile oynadık. Stadyumda neredeyse tamamen Türk taraftar vardı." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Türkiye'ye ile aranızda çok güçlü bir bağ var. Bu kadar güçlü bir bağ nasıl oluştu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok basit. Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Orada Napolilere karşı ırkçılık ve ön yargılar vardı. Türkiye'ye geldiğimde, düşünce yapısıyla benzerlikler gördüm. Kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Taraftara şunu söylemek istiyorum, kendiniz olsun ve bugüne kadar yaptığınızı yapın. Türk gururunuzu sergileyin. Takıma yakın durun, bizi destekleyin. Maçın içinde bizim duygularımıza hakim olmamız gerekiyor. Turnuvanın en genç takımıyız. Bizim yapmamız gereken tüm bu duygusal boyutunu yönetmek ve bunu enerjiye dönüştürüp, sahada kullanmak. Biz daha genciz ve bir anlamda daha fazla enerjimiz olabilir, bu da bize avantajı getirebilir."

Yarın 3 oyuncusunun cezalı olduğunu ve bunun her zaman rastlanan bir durum olmadığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Tüm oyuncular gerekeni yaptı. Harika maçlar oynadı. 3'lü, 4'lü savunma bu benim bugün açık edeceğim bir şey değil. Kaan maça başlayabilir. Tek söyleyebileceğim şey, Kaan ilk tercih olarak başlaması gerek ama göreceğiz. Hocanın görevi en iyi hücum alanları oluşturan, dengeli takım kurmaktır. Biz hücuma meyilli bir takımız. İstatistiklere, attığımız gollere baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Ferdi hücuma yönelik bir oyuncu, ben açıkçası bu durumdan hiç etkilenmedim. Ama santrforlu da oynadık, gol de attık. Elimizde birkaç imkan var. Bunları da ihtiyacımıza göre kullanacağız." şeklinde konuştu.

Takım ruhunun en büyük kazanımları olduğunu aktaran Montella, "Maç kazanmak beni mutlu ediyor. Takım bir vücut oldu. Beraber çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Herkes kendisinden istenileni yapıyor. Maç içerisinde herkes ne yapacağını biliyor. Bu takımın bir ruhu var. Bir ruh oluşturmak zordur. Bu bizim başardığımız bir şey. Gerçekten gururlandırıyor. Netice ne olursa olsun, çünkü bazen netice detaylarda saklı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım teknik direktörü, yabancı bir basın mensubunun Arda Güler hakkındaki sorusu üzerine, "Çok yetenekli bir oyuncu. Belki sol ayağı benimkinden biraz daha yumuşak. Arda sürekli oynama ihtiyacı olan bir oyuncu. Yıl içerisinde sakatlıklar yaşadı, kendisi için çok kolay bir süreç olmadı, bunu görüyoruz. Ne kadar maç oynarsa o kadar daha iyi performans gösteriyor, aynı maç içerisinde bile. Ümit ediyorum devamlılığını sağlayabilir, çünkü o yeteneği kendisini her yere götürmeye yeterli." ifadelerini kullandı.