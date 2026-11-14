Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ı evinde 7-0'lık skorla geçti

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ı evinde 7-0'lık skorla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasının ikinci gününde Hollanda, evinde Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederken Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi. A, B, C ve D liglerinde oynanan karşılaşmalarla 5. haftanın ikinci gününde 10 maç yapıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasına 10 maçla devam edildi.
Ligde 5. haftanın ikinci gününde A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.
Günün öne çıkan maçlarından olan A Grubu'ndaki Hollanda- Yunanistan karşılaşmasında ev sahibi ekipten farklı bir galibiyet geldi. Hollanda konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Hollanda-Yunanistan: 7-0
Sırbistan-Almanya: 1-3
B Ligi
1. Grup:
İskoçya-Kuzey Makedonya: 2-1
Slovenya-İsviçre: 0-0
C Ligi
3. Grup:
Moldova-Kazakistan: 2-1
Slovakya-Faroe Adaları: 2-2
4. Grup:
Bulgaristan-İzlanda: 0-5
Lüksemburg-Estonya: 0-1
D Ligi
1. Grup:
Andorra-Cebelitarık: 2-0
2. Grup:
Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1
Kaynak: AA
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