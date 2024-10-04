Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu - Son Dakika
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Spor

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Türk futbolu hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan ve Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin önemli takımlarından korkmaması gerektiğini belirten Boulahrouz, "Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Kesinlikle bir vizyonları yok" dedi.

04.10.2024 18:12
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Hollandalı eski Khalid Boulahrouz, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Twente-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Boulahrouz, Türk futbolu için de çarpıcı sözler sarf etti.

"TÜRK TAKIMLARINDAN KORKMAYA GEREK YOK"

Ziggo Sport'a konuşan ve "Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil" diyen Khalid Boulahrouz, Türk futbolu için ise "Türk takımlarının pek aşığı değilim. Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum" dedi.

"KESİNLİK BİR VİZYONLARI YOK"

Boulahrouz, sözlerinin devamında "Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var" diye konuştu.

Fenerbahçe, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • cengiz ünlü:
    Bravo cok dogru özetlemis 59 3 Yanıtla
  • Cafer Kirmacioglu:
    Adam yerden göğe kadar haklı 53 3 Yanıtla
  • Rıdvan Günay:
    Bu nasıl tespit ya valla helal olsun adama , haklı adam biz malız 47 3 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Adam doğruyu söylemiş aynen öyle bizim Türk kulüpleri 35 2 Yanıtla
  • Neco:
    Yalan da degil hani.. 32 2 Yanıtla
  • Osman Turan:
    aşırı haklı bir yorum malesef 10 milyonluk takımların bile oyun planı var bizim yok neden herşeyde kötüyüz ki ... 26 2 Yanıtla
  • Orhan Topcubaşı:
    ne oldu kuyruk acısı çeken biri daha 8 16 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Dogru soze ne denır.emeklılıgı yaklasmıs eski ünlü futbolcu diyarı Türkiye.ha bi de gelsinler diye iyi maaş teklif ediyoruz;) 20 2 Yanıtla
  • Yunus emre Işık:
    haklı amk 21 1 Yanıtla
  • Murat yaman:
    khalid geçmiş zamanlarda bir takımımızdan boruyu almış galiba.o yüzden böyle konuşuyor arap asıllı hollandalı arkadaş..) 2 11 Yanıtla
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