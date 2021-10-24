Üye Girişi
Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi - Son Dakika

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi

24.10.2021 12:53

Ajax'ın futbolcusu Edson Alvarez, Hollywood yıldızı Salma Hayek'in Rennes'e imza atması için telefon aldığını açıkladı. Alvarez, Hayek'in gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ancak teklifi reddettiğini ifade etti.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı. Meksikalı futbolcu, Holllanda basınına Hollywood aktrisi Salma Hayek'in ikna için telefon açtığı bilgisini verdi.

Hollywood yıldızı Salma Hayek, Ajax'ın futbolcusu Alvarez'i ikna etmek için devreye girdi

"MUTLU OLDUM"

De Telegraaf'a açıklamalar yapan Alvarez, "Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax'ta devam etmek istiyorum ve bunu ona da açıkladım" diyen oyuncu, teklifi reddettiğini belirtti. Salma Hayek, Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault'un eşi.

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi

TAM JOKER

24 yaşındaki Meksikalı oyuncu, sağ ve sol stoper, ön libero, merkez orta saha olarak görev yapabiliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro. Meksika Milli Takımı ile 50 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi

Salma Hayek, Hollywood, Hollanda, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif 13:33 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler 11:10 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
12:54 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi yıktı, Kızıl Meydan bir süre ziyarete kapatıldı
12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
12:50 Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
Cemiyet hayatının ünlü isim Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i yerden yere vurdu: Erkeklerin olduğu masaya gülücükler gönderiyordu Cemiyet hayatının ünlü isim Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i yerden yere vurdu: Erkeklerin olduğu masaya gülücükler gönderiyordu         
13:41
19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi         
13:35
Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı         
13:31
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 13:46:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement