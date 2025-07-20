Hopa Pro Beach Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Hopa etabı tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Hopa Belediye Başkanlığınca, ilçedeki Hopa Beach Volley Arena'da düzenlenen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan sporcular katıldı.

Dört gün süren müsabakalarda kadın ve erkeklerde toplamda 24 takım, şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Turnuvanın son gününde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynandı.

Erkekler final müsabakasında Yasin Baysal - Hasan Hüseyin Mermer ikilisi, karşılaştığı İranlı Bahman Salemiinjeboroun - Arash Vakili çiftini 2-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Erkekler üçüncülük karşılaşmasında ise Tuna İmdat - Barış Güldalı çifti, Berkün Eber Üstündağ - Ozan Ataseven'i 2-0'lık setlerle yenerek bronz madalya aldı.

Kadınlar final müsabakasında Ukraynalı Anna Kalchenko- Kseniia Mazur çifti ile Deniz Yıleri - Canan Özgür Aksoy şampiyonluk için mücadele etti. Karşılamada rakibini 2-0 yenen Anna Kalchenko - Kseniia Mazur çifti, turnuvanın şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Ayşe Dil Mert – Selin Toy çifti, rakipleri Medine Korkmaz - Kübra Hatice Tanrıkulu ikilisini setlerde 2-1 yenerek bronz madalya aldı.

Dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi.