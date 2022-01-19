Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi

Horting Şırnak İl Temsilciliğine atanan Acar, Ukrayna milli sporu olan horting sporunun kendi içinde 8 branşı olan teknik açıdan çok zengin bir spor branşı olduğunu söyledi.

Acar, 4 yaşından başlayarak her yaştaki sporseverlerin keyifle yapabileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği bir spor dalı olduğunu kaydederek, "Sporculara disiplin, ahlak, analitik düşünme, hızlı karar verme ve mücadele etme yeteneği kazandırmaktadır." dedi.