Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi
Horting Şırnak İl Temsilciliğine atanan Acar, Ukrayna milli sporu olan horting sporunun kendi içinde 8 branşı olan teknik açıdan çok zengin bir spor branşı olduğunu söyledi.
Acar, 4 yaşından başlayarak her yaştaki sporseverlerin keyifle yapabileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği bir spor dalı olduğunu kaydederek, "Sporculara disiplin, ahlak, analitik düşünme, hızlı karar verme ve mücadele etme yeteneği kazandırmaktadır." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi - Son Dakika Spor