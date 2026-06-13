Houston, 2026 Dünya Kupası'nın Yıldızı - Son Dakika
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Houston, 2026 Dünya Kupası'nın Yıldızı

Houston, 2026 Dünya Kupası\'nın Yıldızı
13.06.2026 11:31
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Houston, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak futbol coşkusunu Teksas'a taşıyacak.

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının ABD'de oynanacağı şehirlerden biri olan Houston, uzay endüstrisiyle karşılaşmaların oynanacağı diğer 15 şehirden ayrılıyor.

Teksas eyaletinin en büyük, ABD'nin ise dördüncü en kalabalık şehri olan ve "Uzay Şehri" (Space City) olarak anılan Houston; enerjinin, havacılığın ve tıp dünyasının küresel merkezi olarak kabul ediliyor. Etnik çeşitliliği, yeşil alanları ve spor kültürüyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan şehir, daha önceki spor organizasyonlarından edindiği tecrübeyi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterecek.

Dünya Kupası'ndaki 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehirde maçlar, NRG Park bölgesinde bulunan Houston Stadı'nda oynanacak.

Ay'la temas kuran şehir

1837 yılında kurulan ve adını General Sam Houston'dan alan şehir; 1901'de petrolün bulunması, demiryolları ve gelişen liman endüstrisiyle küresel bir ekonomik güce dönüştü. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ile insanlığın uzay serüvenine yön veren Houston, günümüzde dünyanın en büyük medikal kompleksi olan Texas Medical Center'a ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda insanlığın uzay serüveninde Ay'la ilk temas kuran şehir olan Houston, 1969'da ay yüzeyinden yeryüzüne gönderilen ilk telsiz mesajının ulaştığı yer oldu.

NASA'nın astronot eğitimlerine ve görev kontrol merkezine ev sahipliği yapan Houston için uzay kavramı bir turizm unsuru olmaktan ziyade kimliğinin temelini oluşturuyor.

Tarihi mirasını bilim ve teknolojiyle birleştiren Houston, küresel inovasyonun en önemli üslerinden biri konumunda bulunuyor.

Kültürel anlamda da bir vaha olan şehir; Houston Tiyatro Bölgesi, doğa bilimleri müzesi, güzel sanatlar müzesi ve dünyanın en büyük hayvancılık sergisi olan ünlü "Houston Livestock Show and Rodeo" gibi simge etkinlik ve mekanları barındırıyor. Şehrin içinden geçen akarsu hatları ile Buffalo Bayou Park gibi devasa yeşil alanlar, ziyaretçilere doğayla iç içe modern bir yaşam sunuyor.

Futbol coşkusu Houston tarzıyla yaşanacak

Turnuva boyunca festival ruhunu en üst seviyede yaşatmayı hedefleyen Houston, enerjik ve misafirperver yapısıyla taraftarları büyülemeye hazırlanıyor. Dünya Kupası boyunca kurulacak resmi FIFA Fan Zone (taraftar festivali) alanı, futbol coşkusunu tamamen ücretsiz ve devasa bir karnaval atmosferinde sunmak üzere planlandı.

Dev ekranlardan yüksek çözünürlüklü canlı maç yayınlarının yanı sıra Teksas'ın ünlü barbekü kültürünü yansıtan lezzet durakları, yerel ve uluslararası müzik gruplarının canlı performansları, interaktif oyunlar ve sponsor etkinlikleri festival alanında yer alacak.

Çok sayıda canlı performans programının da yer alacağı alanlarda Houston'daki futbolseverler, birçok yerel yemek seçeneğinin hazırlanacağı lezzet şölenine tanıklık edecek.

Ayrıca, Teksaslı dünyaca ünlü sanatçı Opie Otterstad, turnuva boyunca Houston Hall'da canlı resim yapacak ve gerçek zamanlı olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Houston temalı eser yapacak.

Kuzey Amerika'da futbolun prestijli kalesi

Houston'ın futbol geçmişi, köklü bir yerel ve uluslararası kültüre dayanıyor.

MLS'te (Amerikan Birinci Futbol Ligi) üst üste şampiyonluklar yaşayan Houston Dynamo ve kadın futbolunun güçlü temsilcisi Houston Dash ile şehirde tam anlamıyla bir futbol ekolü hakim.

Maçların oynanacağı 72 bin kapasiteli Houston Stadı, ABD'de açılır-kapanır tavan sistemine sahip ilk Amerikan Futbolu Ligi (NFL) stadyumu olma özelliğini taşıyor.

Daha önce CONCACAF Gold Cup, Copa America Centenario, efsanevi Manchester derbisi ve Meksika ile ABD milli takımlarının maçlarına sahne olan stadyum, gruplarda 5, son 32 ve son 16 turlarında birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Houston, 2026 Dünya Kupası'nın Yıldızı - Son Dakika

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