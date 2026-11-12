Houston Rockets, Golden State'i 115-108 yendi; Alperen Şengün 19 sayı 13 ribaund aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Houston Rockets, Golden State'i 115-108 yendi; Alperen Şengün 19 sayı 13 ribaund aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

NBA'de Houston Rockets, evinde Golden State Warriors'ı 115-108 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün 37 dakikada 19 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle oynarken, Golden State sezonun 4. yenilgisini yaşadı.

NBA'de Houston Rockets evinde Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 maçla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti ve 9. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 37 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Kevin Durant 20 sayı, Amen Thompson da 19 sayı kaydetti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Golden State'de Yaxel Okari Lendeborg 25 sayı, Brandin Podziemski de 22 sayıyla katkı verdi. Stephen Curry ise sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

Los Angeles Lakers ise Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 123-112'lik skorla yendi. Ligde üst üste 7, toplamda 11. galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, Sandro Mamukelashvili 23 sayı ve Austin Reaves 18 sayıyla oynadı. Bu sezon 11. kez kaybeden Milwaukee'de Tyler Herro 27 sayı, Jaime Jaquez Jr. da 25 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 93 - Boston Celtics: 98

Indiana Pacers: 114 - Washington Wizards: 101

New York Knicks: 107 - Cleveland Cavaliers: 115

New Orleans Pelicans: 111 - Brooklyn Nets: 145

Memphis Grizzlies: 118 - Denver Nuggets: 123

Chicago Bulls: 119 - San Antonio Spurs: 124

Milwaukee Bucks: 112 - Los Angeles Lakers: 123

Utah Jazz: 108 - Orlando Magic: 123

Houston Rockets: 115 - Golden State Warriors: 108

Portland Trail Blazers: 118 - Oklahoma City Thunder: 108

Kaynak: İHA
Golden State WarriorsHouston RocketsAlperen ŞengünBasketbolcuSporNBASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:03:53. #7.13#
SON DAKİKA: Houston Rockets, Golden State'i 115-108 yendi; Alperen Şengün 19 sayı 13 ribaund aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android