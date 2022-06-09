Açıklamada görüşlerine yer verilen HOYEM Başkanı Ömer Önal, yıl boyunca yapılan çalışmaları sahnede sergileme zamanının geldiğini belirterek, "Bir gönül işi yapıyoruz. Hem gençleri kötü alışkanlıklardan uzat tutuyor hem kültürümüzü yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkoyunları Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü (HOYEM), yıl sonu gösterisini yarın Ankara 'da yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › HOYEM, Türkiye'nin renklerini Ankara'ya getiriyor - Son Dakika

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