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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinde Ali Alper Alpoğlu güven tazeledi - Son Dakika
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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinde Ali Alper Alpoğlu güven tazeledi

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) olağan genel kurulunda Ali Alper Alpoğlu başkanlığa yeniden seçildi. Alpoğlu, kullanılan 168 oyun 164'ünü alarak göreve getirildi. Toplantıda yönetim ve denetim kurulları ibra edilirken, tüzük tadilatı da yapıldı. Genel kurula katılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Fenerbahçe'nin başarılarından bahsederek, Alpoğlu ise derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinde Ali Alper Alpoğlu güven tazeledi
13.01.2024 - 19:36,
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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin (HUFEDER) olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Ali Alper Alpoğlu seçildi.

ATO Congresium'da düzenlenen genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Alpoğlu, kullanılan 168 oyun 164'ünü alarak yeniden bu göreve getirildi.

Toplantıda yönetim ve denetim kurulları ibra edilirken, tüzük tadilatı da yapıldı.

Genel kurula katılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay ile HUFEDER Başkanı Ali Alper Alpoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öncelikle terör saldırısında vefat eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Dinçay, "Dün akşamki haberden dolayı güne üzüntülü başladık. HUFEDER'in daveti üzerine buradayım. Dernekler bizim büyüklüğümüzün, ne kadar renkli bir camia olduğumuzun göstergesi. HUFEDER de bunun en büyük örneklerinden. Çünkü gerçekten farklı bir misyon üstlendiler. Birçok şehirde kulübümüzün, camiamızın fertlerini savunuyorlar, hukuk anlamında gerekli desteği veriyorlar. Aynı zamanda kulübün dosyalarıyla ilgileniyorlar. Hukuk birimimize de gerekli desteği veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan Dinçay, "Basketbolda yeni hocamız geldikten sonra çıkışa geçildi. Voleybolda kadın takımımız Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Olimpik branşlarda çok çok iyi gidiyoruz. Futbolda da işler yolunda gidiyor. İnşallah böyle devam eder ve sonu şampiyonluk olur." diye konuştu.

Alpoğlu: "Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF'ye rücu davası açtı"

Ali Alper Alpoğlu, güzel bir genel kurul süreci geçirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Tek aday girdik ama derneği bütün hukukçu meslektaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Bahsettiğimiz faaliyetlerimizi tek başımıza, sadece yönetim kuruluyla yapabilmemiz mümkün değil. Bütün kurullarımızla aile ortamı oluşturduk. Herkesi bir çatı altında toplama görevi bize nasip oldu. Çok da başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz. Kulübümüze, camiamıza bu zamana kadar faydalı olduk, bundan sonra da daha faydalı olabilmek için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız."

Üstlendikleri misyonla ilgili soru üzerine Alpoğlu, "3 Temmuz şike kumpası dolayısıyla Fenerbahçe Kulübünün açmış olduğu davalar var. Davalardan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) açılan dava, Ankara'da görülüyor. Biz de bu davaya hukuki anlamda her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Çok ciddi yol katedildi. İtiraz kısmı aşıldı, zararlarımızın hesaplanması için dosya bilirkişiye tevdi edildi. Bunu çok önemli buluyorum. Hukuki anlamda çok büyük bir başarıya imza atmak üzereyiz. Onun dışında sosyal medyadaki dezenformasyonlara ilişkin hukuki anlamda üzerimize düşen kısımla ilgili mücadelemizi başlattık. Kulübün tespit etiği 1 milyara yakın paylaşım var." şeklinde konuştu.

Alpoğlu, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin TFF'ye yaptığı başvuruyla ilgili soruya, "TFF, komisyon kurma kararı aldı. Henüz daha komisyon kurulmadı. Daha öncesinde konu tahkime gitmişti. Tahkim henüz karar vermedi. Tabii ki bununla ilgili İnsan Hakları Mahkemesi olabilir, konu adli yargıya gidebilir. Bunun kararını kulübümüz verecektir. Federasyonun komisyon kurma kararını yerine getirmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Yöneticilere açıklamaları nedeniyle federasyon tarafından verilen cezaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşındığını, eleştiri sınırlarının aşılmaması dolayısıyla bazı davalarda Türkiye'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini dile getiren Alpoğlu, "Burada TFF değil, devlet zarara uğruyor. Eleştiriye tahammülleri yok. Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığına rücu ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının da TFF'ye bunun rücusu için dava açtığını öğrendik. Bakanlık, uğradığı zararları TFF'den tahsil etmeye çalışıyor. Tahkim ve PFDK üyelerinin biraz daha liyakatli seçilmesi ve görevlerini layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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