Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yeni sezon kadro planlamasına dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Hull City, 2022'de Antalyaspor'dan transfer edilen Doğukan Sinik'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Doğukan Sinik'e katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki milli oyuncu için Antalyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Doğukan, Hull City'e transferinin ardından tekrardan Süper Lig'e dönüp Antalyaspor ve Hatayspor'da kiralık olarak da forma giymişti.
Hull City kariyerinde toplam 13 maça çıkan Doğukan Sinik, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli isim, kariyerinde de 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı - Son Dakika
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