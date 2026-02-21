Hull City'nin çöküşü sürüyor - Son Dakika
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Hull City\'nin çöküşü sürüyor
21.02.2026 18:03
İngiltere Championship 33. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Queens Park Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, toplamda 54 puanda kaldı.

İngiltere Championship 33. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan maçı QPR, 3-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY, QPR'YE DİŞ GEÇİREMEDİ

QPR'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Paddy McNair (K.K), 84. dakikada Daniel Bennie ve 90+5'te Richard Kone kaydetti. Hull City'nin tek golü 39. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

SON 3 MAÇTA DA KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, 54 puanda kaldı. QPR ise bu galibiyetle 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Derby County'yi ağırlayacak. QPR, Southampton deplasmanına gidecek.

