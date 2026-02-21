İngiltere Championship 33. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan maçı QPR, 3-1'lik skorla kazandı.
QPR'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Paddy McNair (K.K), 84. dakikada Daniel Bennie ve 90+5'te Richard Kone kaydetti. Hull City'nin tek golü 39. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, 54 puanda kaldı. QPR ise bu galibiyetle 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Derby County'yi ağırlayacak. QPR, Southampton deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Hull City'nin çöküşü sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?