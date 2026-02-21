Hull City\'nin çöküşü sürüyor

İngiltere Championship 33. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan maçı QPR, 3-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY, QPR'YE DİŞ GEÇİREMEDİ

QPR'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Paddy McNair (K.K), 84. dakikada Daniel Bennie ve 90+5'te Richard Kone kaydetti. Hull City'nin tek golü 39. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

SON 3 MAÇTA DA KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, 54 puanda kaldı. QPR ise bu galibiyetle 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Derby County'yi ağırlayacak. QPR, Southampton deplasmanına gidecek.