Hull City\'e götürecek! Acun Ilıcalı, Göztepe\'nin kasasını doldurmaya hazırlanıyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibi Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, yolu daha önce Türkiye’den de geçen tanıdık bir golcüyü gözüne kestirdi.

EMERSONN İÇİN 17 MİLYON EURO

İngiliz basınından Hull Live’ın haberine göre; Hull City, bir dönem Göztepe forması da giyen ve şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’ta oynayan 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Emersonn için resmi bir hamle yaptı. Ada ekibinin genç golcü için 17 milyon euro’luk dev bir teklif sunduğu ancak Toulouse’un bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği öğrenildi. Hull City'nin oyuncu için rakamı bir tık daha artırmaya hazırlandığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS

Geçtiğimiz yıl İzmir ekibi Göztepe’den Toulouse’a 3.2 million euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Emersonn, Fransa’daki ilk sezonunda göz doldurdu. Formasını giydiği Toulouse ile 31 resmi karşılaşmaya çıkan genç yıldız, bu maçlarda 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

GÖZTEPE'NİN GÖZÜ BU TRANSFERDE

Emersonn’un olası bir transferi eski takımı Göztepe’yi de yakından ilgilendiriyor. Yapılan anlaşma gereği; eğer Toulouse oyuncuyu 10 milyon euro’nun altında bir bedelle satarsa Göztepe bu transferden yüzde 15 pay alacak. Satış bedelinin 10 milyon Euro’nun üzerinde olması durumunda ise İzmir ekibinin kasasına yüzde 20’lik bir sonraki satıştan pay konulacak. Hull City’nin ısrarını sürdürüp rakamı yükseltmesi durumunda, Göztepe de ciddi bir gelir elde etmiş olacak.