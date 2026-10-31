Hull City\'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Ipswich Town, maçın 22. dakikasında Florentino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Hull City, 58. dakikada Tim Iroegbunam, 68. dakikada Oliver McBurnie'nin golleriyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 74. dakikasında Ipswich Town, Julio Ensico'nun attığı golle skora denge getirdi.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini sürdüren Hull City, 11 puana ulaştı. Ipswich Town da 11 puan oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u ağırlayacak.