Hümeyra Eraslan\'dan Altın Madalya

Türkiye Karate Federasyonu'nun Karate sporuna uzun yıllar hizmet eden merhum antrenör Reis Sönmez adına düzenlediği Türkiye Premier Ligi Reis Sönmez Etabı, 12-15 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Kompleksi Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit - Genç - U21 ve Büyükler Türkiye Premier Ligi Reis Sönmez etabında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç sporcusu Hümeyra Eraslan şampiyon olarak altın madalya aldı. Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda karatecinin katıldığı organizasyonda ümitler 61 kilogramda tatamiye çıkan Körfezli sporcu Hümeyra güçlü ve iddialı rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı. Hümeyra Eraslan şampiyonluk sevincini antrenörü Şaban Ağaya ile paylaşarak altın madalya almanın mutluluğunu yaşadı. - KOCAELİ