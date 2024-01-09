Hürriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Müsabakalarında Birinci Oldu

Okul sporları küçük kızlar voleybol müsabakalarına toplam 130 sporcu katıldı. Şampiyonada Hürriyet Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları yapıldı. 18 Temmuz Spor Salonu ve Düzce Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Lisesi Spor Salonlarında yapılan Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları sonunda Hürriyet Ortaokulu birinci, Bilgi Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü ve Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE