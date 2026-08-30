Hürzeler: 3-0'dan geri dönmek büyük karakter gösterdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler, oyuncularının 3-0 geriye düşmesine rağmen büyük bir duruş sergileyerek geri döndüğünü söyledi.

Alman teknik adam, Premier Lig'de 4-3 kaybettikleri Chelsea maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Futbolcularının Chelsea karşısında duruş sergilediğini belirten Hürzeler, "30 dakikanın ardından 3-0 gerideydik. Sonrasında oyuncularım kalitelerine olan büyük inançlarını ortaya koydular. Büyük bir karakter sergilediler, 3-1 yaptık. Maçı kontrol etmek için oradaydık, pek çok pozisyon ürettik. Maçı domine ettik, 3-2'yi bulduk. Ardından durumu 3-3 yapmak için yine birçok şans yakaladık ve sonrasında maçın nasıl devam edeceğini kim bilebilirdi ki." diye konuştu.

Basit şeyleri doğru yapma konusunda yeterince iyi bir maç geçirmediklerini aktaran Alman çalıştırıcı, "Belirli anlarda savunma dengesi ile oyunu kontrol etme arasındaki dengeyi kaçırdık. Bu kesinlikle geliştirmemiz gereken bir şey. Ancak bu sahaya gelip bu kadar çok pozisyon üretmek, maçın birçok anında topa sahip olmak, Chelsea'ye bu kadar sorun yaşatmak, oyuncularıma çokça tebrik sunmam gereken bir durum." dedi.

Hürzeler, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddialarıyla ilgili soruya, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, ki Brighton iyi oyuncular transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir, oyuncuların başarısı ve elde ettiği sonuçlarla birleşince ilgi çekmeniz normal. Bu yüzden son derece rahatım. Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım." yanıtını verdi.

Fabian Hürzeler, Chelsea'nin ileri uçta Palmer, Rogers ve Pedro gibi yıldızlara sahip olmasıyla ilgili soru üzerine, "Evet, fark yaratan şey belirli anlarda onların sahip olduğu bu bireysel kaliteydi. Rogers, Palmer, Joao gibi oyunculara bu kadar çok para harcadığınızda, elbette Chelsea gibi bir takım bu bireysel kaliteye sırtını dayayabiliyor. Maçın belirli anlarında bunu gösterdiler. Oyunu kontrol etme ve domine etme dengesinin yanında savunma sağlamlığına da sahip olmalısınız. Maçın bu konularda en üst seviyede olmadığımız belirli bölümleri vardı." ifadelerini kullandı.