Hüseyin Yeşilkavak Bursaspor Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
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Spor

Hüseyin Yeşilkavak Bursaspor Genel Müdürü Oldu

Hüseyin Yeşilkavak Bursaspor Genel Müdürü Oldu

Hüseyin Yeşilkavak, Bursaspor Kulüp Genel Müdürlüğü görevine getirildi, kulübe yeni bir enerji katacak.

18.09.2024 10:50
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Bursa'da spor basınının sevilen ismi Hüseyin Yeşilkavak, Başkan Enes Çelik tarafından Bursaspor Kulüp Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Bursa ve Ankara'da uzun yıllar spor muhabirliği yapan sürekli basın kartı sahibi Hüseyin Yeşilkavak, Bursaspor Kulüp Müdürü olarak görevlendirildi.

Yeniden Süper Lige çıkmak parolasıyla göreve geldiği günden buyana başarılı transferlere imza atan Enes Çelik başkanlığındaki Bursaspor Yönetimi, son transferini kulüp bünyesinde yaptı.

Bursaspor'un sahada olduğu kadar iç kurumsal yapısında da iyi bir organizasyon yapısına kavuşmasını hedefleyen Başkan Enes Çelik, tecrübesine güvendiği bir ismi kulüp müdürü yaptı. Medyanın ve yeşil beyazlı camianın yakından tanıdığı Hüseyin Yeşilkavak, pozitif enerjisi ve dinamik yapısıyla bundan sonra kulüp genel müdürü olarak Bursaspor'a hizmet edecek. Gazetecilik mesleğine İhlas Haber Ajansında muhabir olarak başlayan Yeşilkavak uzun yıllar Bursa ve Ankara'da görev yapmış spor camiasının sevilen isimlerinden biri olmuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hüseyin Yeşilkavak Bursaspor Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

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