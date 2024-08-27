İBB'nin Doğa Kampı 9 Bin Çocuğu Ağırladı - Son Dakika
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Spor

İBB'nin Doğa Kampı 9 Bin Çocuğu Ağırladı

İBB\'nin Doğa Kampı 9 Bin Çocuğu Ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Doğa Kampı, bu yıl 9 bin 32 çocuğu ağırladı. Kamp süresince çocuklar doğayla buluşarak birçok farklı aktiviteyle tanıştı. İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, gelecek sene İstanbul'un her iki yakasında da doğa kampı düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

27.08.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Doğa Kampı sona erdi. Beykoz'da 1 Temmuz'da başlayan kamp, sekiz hafta boyunca çocukları doğayla buluşturdu.

2021 yılından bu yana düzenlenen ve İstanbullular tarafından her yıl daha fazla ilgi gören Doğa Kampı, bu yıl 9 bin 32 çocuğu ağırladı. Günübirlik kampta 9-15 yaş arası, konaklamalı kampta ise 12-15 yaş arası çocuklar, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu bir yaz geçirdiler.

Çocuklar kamp süresince bisiklet sürüşünden okçuluğa, oryantiringden doğada yaşam eğitimlerine kadar birçok farklı aktiviteyle tanışma fırsatı buldu. Konaklamalı kampa katılanlar ise çadır kurma, kampçılık teknikleri, doğada iz sürme ve ilk yardım gibi konularda da eğitim gördü. Doğada su bulma, arıtma ve barınak yapımı gibi atölyeler sayesinde çocuklar, doğa ile bağ kurma deneyimini elde etti.

Çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu, sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma, çevreye karşı duyarlı olma ve kötü alışkanlıklardan uzak durma bilincini katmayı amaçlanan Doğa Kampı'nda alanlarında uzman eğitmenlerin yanı sıra pedagoglar da katılımcılara hizmet verdi.

4 yılda katılımda yüzde 80'lik artış

Doğa Kampı'nın son gününde çocuklarla buluşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Dördüncüsünü yaptığımız Doğa Kampı'nın son günündeyiz. Bu kamp bizim çok keyif aldığımız, aynı zamanda ebeveynler ve çocuklar nezdinde en çok memnuniyet duyulan işlerimizden bir tanesi. Dört sene önce bu kampa ilk başladığımızda 5 bin çocuk katılmıştı, bu sene bu sayıyı 9 bine çıkardık. Yine dört sene önce sadece günübirlik kampla başlamıştık, şimdi ise çocukları konaklamalı şekilde de ağırlıyoruz. Burada genel olarak 'doğayla beraber nasıl yaşanır, doğada içindeyken nelere dikkat etmek gerekir' sorularının yanıtlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda tecrübeli ekiplerle, akademisyenlerle oluşturduğumuz içerikleri burada eğlenceli bir şekilde çocuklarla paylaşıyoruz. Çocuklarla sohbet ederken mesela bisiklet kullanmayı öğrendiklerini görüyorum. Yaklaşık yüzde 25'i bisiklet sürmeyi burada öğrendi, yarıya yakını hayatında ilk kez ormanın içine girdi. İstanbul'da yaşayıp ormanın içine girmelerine vesile olmak bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki sene İstanbul'daki tüm ebeveynler aracılığıyla çocuklarımızı Doğa Kampı'na davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un iki yakasına da doğa kampı geliyor

Gelecek sene Doğa Kampı'nı daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Onur, "Gelecek yıl ağırlayacağımız çocuk sayısını daha da artırmaya ve belki İstanbul'un her iki yakasında, iki ayrı noktada bu kampı düzenlemeye çalışacağız" diye konuştu.

Kampta bu yıl engelli çocuklar, yaşıtlarıyla beraber bu eğlenceli deneyimin bir parçası olurken, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesindeki çocuklar da kampa katıldı. Engelli ve dezavantajlı grupların burada yaşıtlarıyla bu deneyimi edinmesinin önemini vurgulayan İ. Renay Onur, "Kampta engelli ve dezavantajlı grupları da burada misafir ettik, diğer çocuklarla birlikte burada kamp hayatını yaşadılar. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir etkinlik" dedi.

Baş: "Bu kamp çocukların sağlığını olumlu etkileyecek"

Doğa Kampı'nın son gününün özel misafirleri diyabetli çocuklar oldu. Diyabetli çocuklarla birlikte kampa katılan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Firdevs Baş, kampın önemine değindi. Prof. Dr. Baş, "Bu yıl 18 çocuğumuzla Doğa Kampı'na geldik. Çocuklara bir arada aktivite yaptırmak, hem onların diyabet bakımının doğru gelişmesini hem de daha mutlu ve huzurlu olmalarını sağlıyor. Daha önce çeşitli sosyal tesislerde böyle faaliyetlerimiz vardı, bu yıl ilk kez Doğa Kampı'na geldik. Doğa içinde kamp yapmak, çadırda kalmak hem bizim için hem çocuklar için çok güzel bir tecrübe oldu. Eğlendiler, mutlu oldular; çocukların birbirleriyle kaynaşması onları sağlık bakımından olumlu etkileyecek. Gelecek yıl inşallah buraya daha kalabalık geleceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İBB'nin Doğa Kampı 9 Bin Çocuğu Ağırladı - Son Dakika

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