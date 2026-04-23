Antrenmanda sakatlanan İbrahim Gören\'in ameliyatı başarılı geçti

Çeşme Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü İbrahim Gören, 20 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Aşil tendonundan yaralanan Gören, hastanede ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Gören'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın tedavi sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Futbol Direktörü İbrahim Gören, pazartesi günü antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu aşil tendonundan yaralanmıştır. Başarılı geçen ameliyatı bugün gerçekleştirilmiş olup, sağlık durumu iyi ve süreci yakından takip edilmektedir. İbrahim hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." - İZMİR