İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolu için bir şans olduğunu söyledi. Öksüz ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'da da hak ettiği yere geleceğini düşündüğünü belirtti.

07.08.2024 19:22
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- İsmail Turgut Öksüz: "İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır"

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz:

"Trabzonspor'un Avrupa'da da hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum"

İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolu için bir şans olduğunu söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trendyol Süper Lig'de 9 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 2024-2025 futbol sezonunun dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini dileyen Öksüz, "Biz Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği olarak sevdalı olduğumuz Trabzonspor'a adaletli ve doğru bir şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Futbol hepimizin vakit geçirdiği, keyif aldığı, stres attığı bir ortam. İnşallah bu sezon hangi takım taraftarı olursa olsun birbirlerine saldırmadığı, küfretmediği, birbirini kucakladığı ve yenilenin yeneni tebrik ettiği bir lig olmasını temenni ediyorum. Benim için Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği amaç değil, araç. Amaç insanlara nasıl faydam olabilir, köprü görevini nasıl yapabiliriz? Derneklerin amacı köprü olabilmektir, kültürü yayabilmektir. Bu vatanın buna ihtiyacı var" diye konuştu.

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolu için şans olduğunu söyleyen İsmail Turgut Öksüz, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu uzun yıllardır tanırım. Trabzonspor'a başkan olacağı serüvende yol arkadaşlığımız başladı. Ben ona hep 'Enver Paşa talihli' diyorum. Çok şanslı, çok akıllı, çok da mert bir ağabeyim. Göreceksiniz, emin olun Türk futbolunda asla ve katiyen hiçbir takımın yanlısı olmayacak. Adaletli yöneteceğine inanıyorum. Kesinlikle bunu hepimiz göreceğiz. İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır. Önü de tıkanamaz, birileri onun önünü tıkamaya çalışsa da tıkattırmaz. Öyle bir yapısı var, öyle bir karakteri var. Çok mutluyum, sanki orada kendim varmışım gibi sevindim. Allah yolunu açık etsin. Bize de bu konuda ne düşüyorsa hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kısa zamanda veya orta uzun vadede Türk futboluna çok şey katacağına inanıyorum. Küslükleri bitirdi. İnsanlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birbirine gireceğini düşünüyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu, öyle bir karakter değil. Türk futboluna hizmet edecekse Trabzonspor formasını çıkarır, Türkiye formasını giyer. İnşallah bu sene herkes görecek ki futbol keyif verecek" dedi.

"Trabzonspor'un Avrupa'da da hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum"

Trabzonspor'un bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı olacağına inandığını dile getiren Öksüz, "Trabzonspor'un Avrupa'da da hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum, iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda Trabzon şehrinin takımla beraber kenetleneceğini düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz sene de bu hava vardı. Bütün Trabzonspor taraftarına sesleniyorum takım yenebilir, yenilebilir ama takımın her şartta arkasında olmamız gerek. Kombinelerimizi alalım, formalarımızı alalım, statta yerimizi alalım. Başkanımız Ertuğrul Doğan samimi bir şekilde mücadele veriyor, yalnız bırakmayalım. Hem maddi mücadele veriyor hem manevi mücadele veriyor. Maddi verdiği mücadeleyi de biliyoruz manevi verdiği mücadelenin de arkasında olduğumuzu herkes bilsin istiyorum. Sayın başkanın her koşulda, her şartta Trabzonspor menfaati doğrultusunda yürüdüğü yolda, inandığı yolda biz de yanında destekçisiyiz. Arkasında değiliz, tam yanındayız, önündeyiz, bizi nerede görmek istiyorsa oradayız" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bir şanstır - Son Dakika

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